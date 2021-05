Zweibrücker Forscher sammelt Spendengeld : Doktorand bittet um Hilfe für Indien

Bharat Nowduri musste nach seiner Rückkehr aus Indien eine Zeitlang in häuslicher Quarantäne bleiben. Der Doktorand am Zweibrücker Hochschul-Campus appelliert an die Menschen, die es sich leisten können, Geld zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in seinem Heimatland zu spenden. Foto: Susanne Lilischkis

Zweibrücken Bharat Nowduri, der am Zweibrücker Hochschul-Campus arbeitet, hat die schrecklichen Folgen der Corona-Pandemie in seinem Heimatland mit eigenen Augen gesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Lilischkis

Bharat Nowduri forscht am Campus Zweibrücken der Hochschule Kaiserslautern an Nanostrukturen. Diese Strukturen sollen das Anwachsen von Nervenzellen auf Computerchips verbessern. Werden die Zellen auf der Struktur platziert, kann man sie anschließend besser untersuchen. Zur Anwendung kommt dieser Prozess zum Beispiel in der medizinischen Forschung. Eine Menge Gedanken und Überlegungen fließen in Bharat Nowduris Experimente. Doch gerade denkt er nicht an die Wissenschaft. Er macht sich andere Sorgen.

Der junge Doktorand hat Ende April die schrecklichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in seinem Heimatland Indien mit eigenen Augen gesehen. Seine Familie wohnt in Vizag, einer Stadt mit 1,7 Millionen Einwohnern im Süden des asiatischen Subkontinents. Seine Mutter sei zum Glück schon zwei Mal geimpft, erklärt Bharat Nowduri, doch sein Onkel erkrankte an Corona. Am sechsten Tag ging es dem Verwandten sehr schlecht. Kurz darauf war er tot. „Es gibt keine Betten in den Krankenhäusern und keinen Sauerstoff für die Menschen“, berichtet der Wissenschaftler, „die Leute sterben jeden Tag.“

Info Spenden: Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, Spendenkonto: Commerzbank, IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600, BIC: COBADEFFXXX, Stichwort: Corona-Hilfe weltweit. Online-Spenden: aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de. Im Aktionsbündnis Katastrophenhilfe haben sich Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland zusammengeschlossen. Weitere Hilfsorganisationen bieten Spendenkonten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weltweit an.

Bharat Nowduri ist sich nicht sicher, ob er die Regierung kritisieren soll und tut es dann doch. Die Zahlen der an Covid Verstorbenen würden von den Machthabern klein gerechnet. „Am gestrigen Montag soll es in meinem Bundesland nur 91 Tote gegeben haben, das kann nicht stimmen. Eine Bekannte von mir arbeitet in einem Krankenhaus. Nur in diesem einen Krankenhaus gab es gestern 100 Verstorbene. Die Regierung liefert einfach keine echten Zahlen.“ Stand Dienstag wurden in Indien von offizieller Seite 23 Millionen Erkrankte gemeldet und 250 000 Todesfälle insgesamt. Bharat Nowduri vermutet, dass die Zahl der an Corona Verstorbenen jeden Tag zwischen 20 000 und 100 000 liegen könnte.

Die schrecklichen Fernsehbilder, die man in Deutschland sehen konnte, hat der junge Inder Ende April live erlebt. „Ich war in Indien bei meiner Familie. Am 21. April hörte ich, dass Deutschland die Flugverbindungen von und nach Indien einstellen will. Ich bin sofort losgeflogen.“ Von Vizag ging es in die Hauptstadt Delhi, wo er nachts landete. Aus dem Fenster des Flugzeuges sah Bharat Nowduri Tausende Lichtpunkte in den Straßen der Millionenstadt. Es waren die Feuer der Krematorien am Straßenrand. Ein Bild, das ihn nicht mehr loslässt.