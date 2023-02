Jugendkunstschule Zweibrücken : Wo Kunst und Kreativität kompetent gefördert werden

Unter der Leitung von Christa Witte steht am Samstag, 4. März, Töpfern auf dem Programm der Zweibrücker Jugendkunstschule. Foto: Jugendkunstschule Zweibrücken

Zweibrücken Die Zweibrücker Jugendkunstschule hat ein vielfältiges Programm für den Jahresbeginn zusammengestellt – für Kinder, Jugendliche und natürlich auch Erwachsene. Das Angebot reicht von Bildender Kunst, Töpfern, Mosaik bis hin zur Seidenmalerei.

(red) Auch in diesem Jahr bietet die Jugendkunstschule Zweibrücken wieder interessante Kurse für kreative Köpfe jeden Alters an. Hinter den Stichworten „Töpfern“, „Mosaik“ und „Zeichnen“ verbergen sich spannende Angebote, die bereits in Vorbereitung sind und spätestens Anfang März starten.

Das gilt nicht für den von den Dozenten Iris Seyler, Marina Beyer und Eugen Waßmann geleiteten Kurs „Bildende Kunst“, der bereits im Januar begonnen hat, aber noch das gesamte Jahr 2023 läuft. Interessierte Kinder und Jugendliche können jederzeit in den laufenden Kurs ein- und aussteigen, und sind auch berechtigt, ohne zusätzliche Kursgebühren, an weiteren Kursen aus dem Programm teilzunehmen – vorausgesetzt der jeweilige Kurs ist noch nicht voll belegt.

„Im Gegensatz zu den themenorientierten Kursen, bietet der Jahreskurs Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum unterschiedliche künstlerische Techniken zu erlernen und diese je nach Neigung dann auch zu vertiefen. Das Zeichnen, Grundlage jedes künstlerischen Ausdrucks, sowie das Experimentieren mit unterschiedlichen Farben, werden viel Raum in diesem Kurs einnehmen“, beschreibt der kaufmännische Leiter der Jugendkunstschule, Jochen Schael.

Außerdem werden Drucktechniken, mit und ohne Druckerpresse, vermittelt. Auch werden aus ausgedienten Büchern Kunstobjekte geschaffen. Materialien aus der gelben und blauen Tonne dienen als Grundlage beim Bau von Skulpturen.

In der Regel wird in zwei Gruppen gearbeitet – 6 bis 10 Jahre und ab 11 Jahre. Termin ist immer freitags, 15 bis 17 Uhr Die Kursgebühr beträgt monatlich 30 Euro inklusive Materialkosten. Der Kurs findet auch in den Schulferien statt.

Bei „Töpfern und Keramik, figürliches in Wulsttechnik, Plattentechnik und Formen“ lernen die Teilnehmenden den Werkstoff Ton und dessen Eigenschaften kennen. Auf spielerische Weise werden aus einfachen Tonklumpen Fabelwesen, Figuren und Objekte entstehen – zum Beispiel Gartenkeramik, Tiere, Frühlings- oder Weihnachtsmotive. Nach dem Trocknen werden die Kunstwerke glasiert und gebrannt. Der erste Termin des Jahres ist am Samstag, 4. März, 10 bis 14 Uhr. Am Samstag, 25. März, 10 bis 13 Uhr wird glasiert. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie die Eltern. Kursgebühr: 52 Euro inklusive Materialkosten. Die Leitung hat Christa Witte.

Den Kurs „Mosaik“ bietet Dozentin Marina Beyer an. Mosaik ist eine schon sehr alte Technik der bildenden Kunst, bei der durch Zusammenfügen verschiedenfarbiger Steine oder Glasstücke Muster entstehen. Gestaltet werden ein Untersetzer oder Tontopf. Der erste Termin ist am Samstag, 4. März, 9 bis 13 Uhr, im Zweibrücker Atelier der Dozentin, Amerikastraße 15. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern. Die Kursgebühr liegt bei 30 Euro, plus Materialkosten.

Ebenfalls von Marina Beyer wird der Kurs Seidenmalerei „Nickituch“ für Kinder ab sechs Jahren angeboten. Termin ist am Freitag, 24. März, 15 bis 18 Uhr. Die Kursgebühr liegt bei 17 Euro ohne Materialkosten. Ein eigenes Tuch kann mitgebracht oder vor Ort erworben werden.

Auch Kindergeburtstage (ab fünf Jahren) können in der Zweibrücker Jugendkunstschule, Hofenfelsstraße 53, gefeiert werden. Unter künstlerischer Leitung erleben das Geburtstagkind und die Gäste drei erlebnisreiche Stunden in den Ateliers, verspricht der Veranstalter.

Angeboten wird unter anderem: Arbeiten mit Ton, Aquarell- und Acrylmalerei, Drucken, Kartengestaltung, Mosaik, Filzen, Malen auf Stoff oder Kleidungsstücke und Comic.