Mobilfunkmast für 5G fast fertig : KFC: Bauantrag fehlt noch

Zweibrücken Am Kino-Kreisel wird bereits mit voller Kraft gearbeitet. Dort stellt die Telekom einen neuen Mobilfunkmast auf und der Fast-Food-Konzern KFC (Kentucky Fried Chicken) plant ein Restaurant.

Doch bislang konzentrieren sich die Arbeiten auf dem Grundstück am Cinema Europa auf das Telekom-Projekt, betonte Stadtsprecher Jens John am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung.

KFC will auf dem betreffenden Grundstück in den nächsten Monaten ein neues Restaurant einrichten, in der Region befindet sich der nächstgelegene Standort der Kette in Neunkirchen.