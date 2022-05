Stadt: Kein erneuter Baustellen-Stopp : Irritationen über Ruhe in der Alten Ixheimer

Die Arbeiten in der Alten Ixheimer Straße wurden laut Stadtverwaltung am vergangenen Mittwoch eingestellt. Grund ist die Sorge, Material des bereits abgebrochenen Hauses (Foto rechts), einem ehemaligen Schuhmacher-Geschäft, könnte belastet sein. Fotos: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Eine verdächtige Ruhe wollten in den vergangenen Tagen einige Anwohner in der Alten Ixheimer Straße ausgemacht haben. Und argwöhnten in den Sozialen Netzwerken, dass die Abbrucharbeiten dort offenbar schon wieder gestoppt worden seien.

Es tue sich nichts auf der Baustelle, wunderten sie sich und grübelten über die Ursache.

Doch sind diese Spekulationen falsch, wie Jens John, Sprecher der Stadt Zweibrücken, am Dienstag auf Anfrage sagte. Es sei richtig, dass die Arbeiten vor einigen Tagen gestoppt worden seien. Aber es habe sich nichts daran geändert, dass die SGD Süd (Struktur- Genehmigungsdirektion) in Neustadt mittlerweile grünes Licht gegeben habe.