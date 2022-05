Gutachter prüft Bauschutt : Alte Ixheimer: Arbeiten vorläufig gestoppt

Die Arbeiten in der Alten Ixheimer Straße wurden laut Stadtverwaltung am vergangenen Mittwoch eingestellt. Grund ist die Sorge, Material des bereits abgebrochenen Hauses (Foto rechts), einem ehemaligen Schuhmacher-Geschäft, könnte belastet sein. Das Haus, das einst die Gaststätte „Kronprinz“ beherbergte (linkes Foto, vorne), ist übrigens – entgegen der Meinung einiger Bürger – nicht denkmalgeschützt. Der „Kronprinz“ soll in den kommenden Wochen genauso abgerissen werden wie das „Podium“ (dahinter), vor rund einem Vierteljahrhundert noch eines der am stärksten frequentierten Lokale der Rosenstadt. Foto: Mathias Schneck