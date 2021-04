Zweibrücken : Ausgangssperre wird Samstagnacht um 0 Uhr aufgehoben

Das Rathaus in Zweibrücken (hinten links) am Donnerstagabend. Um 21 Uhr setzte die Ausgangssperre ein - die am Samstag, null Uhr, schon wieder Vergangenheit sein wird. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Sie währte gerade einmal zwei Tage: Am Samstag, null Uhr, ist auch schon wieder Schluss mit der Ausgangssperre in der Rosenstadt.

Grund ist das am Donnerstag in Berlin verabschiedete Gesetz zur „Bundes-Notbremse“. Dieses sieht Änderungen vor, die die Landesregierung in Mainz nun in eine ganz neue Verordnung einbauen musste, diese Verordnung liegt der Stadt Zweibrücken seit zirka 17 Uhr vor, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) soeben im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das neue Bundesgesetz sieht vor, dass an mindestens drei Tagen in einer Kommune die Inzidenz über 100 gelegen haben muss. In den vergangenen drei Tagen lag sie in Zweibrücken aber darunter, so Wosnitza.

Nun wird die Ausgangssperre in Zweibrücken, die am Donnerstag begann, bereits wieder aufgehoben. Und zwar am Samstag, null Uhr.

Das heißt aber, so der Oberbürgermeister weiter, dass rein formal-rechtlich die Ausgangssperre an diesem Freitagabend noch von 21 bis 0 Uhr gilt.

Ein Kuriosum, könnte man sagen.

Und vermutlich wird da die Polizei auch nicht mehr so streng kontrollieren.