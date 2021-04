Welttag des Buches mit der Stadt- und Jugendbücherei Zweibrücken : Abenteuer mit dem kleinen Drachen Kokosnuss

Zweibrücken Die Stadt- und Jugendbücherei Zweibrücken veranstaltet zum Welttag des Buches am heutigen Freitag, 23. April, ein Mitmachabenteuer mit dem kleinen Drachen Kokosnuss.

(red) Wünschen wir uns nicht alle kleine Abenteuer? Kinder ganz besonders. Deshalb haben sich Kulturdezernentin Christina Rauch sowie Anne Detzler und Stefanie Neuendorf von der Stadt- und Jugendbücherei Zweibrücken für den Welttag des Buches am heutigen Freitag etwas Besonderes ausgedacht. Anstatt einer Rallye wie in den vergangenen Jahren gibt es in diesem Jahr für kleine und große Leser und Zuhörer ein digitales Mitmachabenteuer – übertragen über den YouTube-Kanal der Stadt Zweibrücken.

„Uns war es wichtig in diesen fordernden Zeiten, in denen wir nicht den Kindern live in unserer Jugendbücherei vorlesen können, das Leseerlebnis digital zu ermöglichen und so Freude und Rätselspaß in die Kinder- und Wohnzimmer zu senden. Das steckt hinter der Idee unserer Eigenproduktion. Ich wünsche allen kleinen und großen Zuschauern viel Spaß mit dem Abenteuerrätsel zum „Der kleine Drache Kokosnuss – Die Mutprobe“, sagt Christina Rauch. „Schon beim Packen werden die Kinder rätseln, was aus und mit den Materialien entstehen könnte“, fügt Anne Detzler freudig an. Stefanie Neuendorf, Leiterin der Jugendbücherei, ergänzt: „Wir freuen uns, dass der Kinder- und Jugendbuchverlag cbj München uns die Rechte für diese Aktion zur Verfügung stellt und so dieses Projekt in dieser Form ermöglicht hat.“