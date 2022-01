Merkur-Fotorätsel : Pizza wunderbar

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Bild aufgespürt?

Oliven auf der Pizza sind ja nicht wirklich jedermanns Sache, aber das gute an einer Pizza ist, dass sie sich ja im Prinzip jeder so belegen kann, wie es dem eigenen Geschmack entspricht. Da es sich hier aber um keine echte Pizza handelt, spielt der Belag sowieso keine Rolle. Viel eher stellt sich die Frage, wo das Pizzastück hängt. Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.