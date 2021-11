Merkur-Fotorätsel : Markante Spitze auf dem Land

Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Foto: Nadine Lang

Dieses „Türmchen“ könnte rein optisch auch zu einer Zweibrücker Kirche gehören. Dort gehört es aber in diesem Fall nicht hin. Doch wo wurde dieses Bild in Wirklichkeit aufgenommen und um was handelt es sich?

Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.