Corona in der Südwestpfalz : Hoffnungsschimmer auf ein Pandemie-Ende

Auf einen Blick

Stand Montag wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes seit dem Vortag 79 weitere positive Corona-Tests registriert. 30 davon wurden aus Zweibrücken gemeldet, 4 aus Dellfeld, 3 aus Contwig, jeweils 2 aus Bech- und Käshofen sowie jeweils einer aus Maßweiler, Reifenberg, Althornbach, Battweiler, Großbundenbach, Hornbach und Mauschbach.

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) meldet aktuell die Inzidenzwerte 163,4 (Landkreis), 236,4 (Pirmasens) sowie 264,6 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 2,85. Eine Mitarbeiterin der Kita Wallstraße in Zweibrücken sowie ein Kind aus der Kindertagesstätte Röntgenstraße in Zweibrücken wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. An der Grundschule Maßweiler wurden vier weitere Kinder positiv getestet. An der Grundschule in Bechhofen wurde ein Schüler positiv auf SARS-CoV-2 getestet, sowie zwei Schüler in einer Klasse der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken – die Klasse muss in Quarantäne. Zuletzt wurde auch an der IGS Contwig ein Schüler positiv getestet.