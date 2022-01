Merkur-Fotorätsel : Entchen im Schnee

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Manchmal gibt es doch wirklich seltsame Zufälle. Erst entdeckt unsere Fotografin diese blaue Ente, da fährt sie nur einen Tag später zufällig an der nächsten, diesmal gelben Ente vorbei. Die befindet sich aber im Gegensatz zu der anderen Ente nicht im Stadtgebiet sondern östlich von Großsteinhausen in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Nur wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.