Bechhofen : Einbruch in Supermarkt: 2500 Euro Schaden

Einbruch in Supermarkt: 2500 Euro Schaden

Bechhofen Zum Fluchtfahrzeug gibt es laut Polizei bereits eine Vermutung.

Am Donnerstag (13.1.) gegen 23.40 Uhr kam es in der Bechhofer Hauptstraße zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt. Entwendet wurden Waren im Wert von etwa 500 Euro. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 2500 Euro. Die Täter sollen mit einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein. Weitere Hinweise erbittet die Polizei Zweibrücken, Tel. (0 63 32) 97 60, pizweibruecken@polizei.rlp.de.