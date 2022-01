Kindertagesstätten in Zweibrücken-Land zur Verbandsgemeinde? : Riedelberg stimmt für Kita-Übertragung

Riedelberg Der Ortsgemeinderat und Bürgermeister Christian Schwarz begründen ihre Entscheidung vor allem mit einem Vorteil für die Kinder-Betreuung.

Ortsbürgermeister Christian Schwarz muss gemeinsam mit der Kindergartenleiterin alles „händeln“. Ehrenamtlich, klar, denn das gehört zum Alltagsgeschäft eines Ortsbürgermeisters. Seit Monaten besucht Verbandsbürgermeister Björn Bernhard Sitzungsabend der Ortsgmeinderäte, um für die Idee zu werben, als Verbandsgemeinde Träger des Kindergartenpersonals zu werben. Riedelberg ist dabei stets die Gemeinde mit welcher Bernhard versucht, seine Idee griffig zu machen. „Riedelberg ist einzügig, wenn dort die Leitungskraft ausfällt und nicht für Ersatz gesorgt werden kann, dann muss die Einrichtung schließen. Gleich, wie sehr die Eltern darauf angewiesen sind oder nicht!“ Bei einer gemeinsamen Trägerschaft dagegen könne mal Personal einspringen. Für Ortsbürgermeister Christian Schwarz und die Ratsmitglieder ist deshalb nachvollziehbar, dass die Übertragung der Trägerschaft positiv für Riedelberg wäre. Zumal sich, so das Versprechen des Verbandsbürgermeisters, nichts Gravierendes ändern soll. Im Gegenteil, Björn Bernhard: „Die Kitas sollen so bleiben wie sie sind!“

Verbandsbürgermeister Bernhard will die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister entlasten, denn auf ihren Schultern ruht seit dem neuen Kita-Zukunftsgesetz weitaus mehr Verantwortung. Vor allem aber strebt Bernhard einen flexibeleren Einsatz von Erzieherinnen-Ersatzkräften an, wenn diese gebraucht werden. In den momentanen Diskussion werden sie als „Springer“ bezeichnet. Allesamt pädagogisch ausgebildete Erzieherinnen, die aber nicht fest einem Kindergarten zugewiesen sind, vielmehr mit dem flexiblen Arbeitseinsatz, in Bechhofen oder Wochen danach in Riedelberg, umgehen können.