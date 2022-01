So wird unser Wetter : Die Woche geht zunächst ruhig los

Ein neues Hoch legt sich von Westen kommend über Mitteleuropa und sorgt bis Wochenmitte für ruhiges Wetter. Von Mittwoch auf Donnerstag erreichen uns von Nordwesten schwache Störungsfronten eines zum Baltikum ziehenden Sturmtiefs.

In Verbindung mit relativ kalter Polarluft können sich einige Schneeflocken oder Graupelkörner auch bis in tiefere Lagen unserer Region verirren. Zum Wochenende sickert an der Ostflanke des nächsten Hochs über den Britischen Inseln wieder etwas mildere Nordatlantikluft zu uns.

Weiterer Trend: Am Freitag dominieren neben einigen Aufhellungen häufig die Wolken. Aber eher selten treten leichte Schnee(regen)- oder Graupelschauer auf. Am Samstag fällt aus kompakten Wolken zunächst leichter Schneefall oder Schneeregen, später leichter Regen oder Sprühregen und es kann sich Nebel bilden. Am Sonntag bleibt es in der Regel neblig-trübe. Die Temperaturen gehen jedoch leicht nach oben.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 0 bis 3, Dienstag 1 bis 4, Mittwoch -3 bis 0, Donnerstag 0 bis 3. Höchsttemperatur in Grad: Montag 4 bis 7, Dienstag 5 bis 8, Mittwoch (1) bis 6, Donnerstag 2 bis 5. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Mo bis Mi 0 bis 5, Do 60 bis 70. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Mo-Mi 0, Do 0-2. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 0 bis 1, Dienstag 0 bis 2, Mittwoch (0) bis 6, Donnerstag 2 bis 3. Windrichtung/-stärke: Mo West 2-3, Di Nordost 2-3, Mi variabel 2-3, Do Nordwest 3 bis 4.