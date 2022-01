Baustelle in Contwiger Bahnhofstraße : Schief gemessen

Contwig In der Bahnhofstraße in Contwig müssen die Bordsteine auf einer Seite neu gesetzt werden.

Damit es zu keinem Zeitverzug kommt, sind die Bauarbeiter des Straßenbauers Peter Groß aus St. Ingbert jetzt mit dem Umbau der Ampelanlage bei der Kreuzung beschäftigt. Mit den Ausbauarbeiten am Bürgersteig soll es in der kommenden Woche dann von neuem losgehen. Einziger Lichtblick im Augenblick: Bis Ende April soll die Bahnhofstraße in Contwig wieder voll befahrbar sein.

Verantwortlich für den Fehler waren offenbar Messfehler. Schon 1017 war ein Fachbüro mit einer einer einfache Vermessung beauftragt worden, die nach heutigem Stand der Technik per GPS vorgenommen wird. Ortsbürgermeisterin Brinette: „Jetzige Erkenntnis: Gebäudeschatten und ähnliche Dinge haben zu vermessungstechnischen Abweichungen geführt. Eine millimetergenaue Vermessung ist zu keiner Zeit in Auftrag gegeben worden. Die Vermessung von damals führte aber jetzt zu einer falschen Höhe bei den Bordsteinen. Bereits bei der gespannten Höhenschnur haben wir diesen Fehler bemerkt und diesen Umstand den Bauverantwortlichen vorgetragen. Doch bis zum Baustopp Mitte Dezember hat niemand auf unsere Interventionen gehört und die Bordsteine auf der linken Seite der Bahnhofstraße bis zum Ausbauende hergestellt!“

Dass sich von Anfang an Anlieger und Gemeindevertreter die Augen rieben und meinten, hier würden doch „Sprungschanzen“im Bürgersteigbereich entstehen, wollte niemand wahrhaben. In der zweiten Januarwoche war der entscheidende Ortstermin in der Baustelle. Mit herkömmlichen Vermessungsgeräten konnten die Firmenverantwortlichen feststellen, dass die GPS-Grunddaten fehlerhaft sind. Die Abschattungsmisere bei diesem Vermessungsverfahren hatte sich einmal mehr bewahrheitet. Eine neue Höhenplanung musste her.