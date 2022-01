Kindergarten Dellfeld : Trägerschaft nicht abgeben

Ginge es nach Ortsbürgermeister Bürgermeisterin Doris Schindler, sollte die Ortsgemeinde Dellfeld auch die Personalträgerschaft beim Kindergarten weiterhin in Händen behalten. Foto: Norbert Schwarz

Dellfeld Dellfelds Bürgermeisterin Doris Schindler will den Kindergarten komplett in der Hand des Ortes belassen.

Der Kindergarten ist für Dellfeld eine segensreiche Einrichtung. Probleme mit dem Personal hat es seit Bestehen der Einrichtung zu keiner Zeit gegeben. Für Ortsbürgermeisterin Doris Schindler ist klar, dass alles in einer Hand verbleiben soll, die Zuständigkeit demnach nicht auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land übertragen wird. Doch im gleichen Atemzug räumt Dellfelds Ortsbürgermeisterin ein: „Wenn die Ratsmitglieder allerdings im Gremium eine andere Entscheidung treffen, dann werde ich diesen Mehrheitsbeschluss natürlich mittragen!“

Doris Schindler ist außerordentlich stolz auf die Einrichtung und Kindergartenleiterin Anke Wendel mit ihrem Erzieherinnenteam. „Die heutige Leiterin ist schon selbst als Kind in diesen Kindergarten gegangen“, sagt sie. „Sowas verbindet zusätzlich und über die gesamte Coronazeit war unsere Tagesstätte für die Kleinen nicht einen einzigen Tag geschlossen. Das gesamte Team ist eine verschworene Gemeinschaft und das ist gut so.“ Sie persönlich sei bestrebt, alles so zu belassen, wie es ist. Der Mix zwischen Teil- und Vollzeitbeschäftigten sei bisher so einvernehmlich gelungen, dass Disharmonien bisher Fehlanzeige blieben.