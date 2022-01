Dozent der Hochschule Kaiserslautern schafft weltweit größtes transportables Kunstwerk : Präsentation des „Global Gate“ in Dubai

Präsentation des „Global Gate“ in Dubai

Eröffnungsfeier des Global Gate: Khalil Abdul Wahid, Visual Arts Manager at Dubai Culture, Leon Löwentraut und Holger Mahnicke, Deutscher Generalkonsul in Dubai.(v.l.n.r.). Foto: Leon Löwentraut/Adrian Bedoy

Kaiserslautern Leon Löwentraut, Dozent des Studiengangs Virtual Design an der Hochschule Kaiserslautern, stellt sein Werk aus.

(red) Das weltweit größte transportable Kunstwerk steht vor dem höchsten Gebäude der Welt. Geschaffen hat es Leon Löwentraut, der im laufenden Wintersemester einen Lehrauftrag an der Hochschule Kaiserslautern hat. Im Studiengang Virtual Design geht der erst 23-jährige bekannte Künstler mit der Master-Klasse das Thema „Digitale Präsentation von Kunst” gemeinsam an.

An der Eröffnungsfeier des Global Gate nahmen unter anderen Khalil Abdul Wahid, Visual Arts Manager at Dubai Culture, Holger Mahnicke, Deutscher Generalkonsul in Dubai, Leon Löwentraut und zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Gesellschaft teil.