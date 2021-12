So wird unser Wetter : Silvester Sterne statt Feuerwerk

Hinter einer Warmluftfront strömt sehr milde Luft ins Zweibrücker Land. Gleichzeitig dehnt das südeuropäische Hochdruckgebiet seinen Einfluss bis nach Mitteleuropa aus und trocknet die Luftmasse ab.

Freitag: An Silvester sollten sich die meisten Wolken verziehen und zumindest zeitweise der Sonne Platz machen. Dabei wird es erneut sehr mild. In der Neujahrsnacht bleibt es trocken und teilweise funkeln die Sterne. Die Temperaturen laden zu einem Nachtspaziergang ein.

Samstag: Am Neujahrstag scheint die Sonne für längere Zeit. Allerdings können dünne Wolkenschleier am Himmel vorüberziehen. Die Temperaturen gehen zwar etwas zurück, bleiben aber nach wie vor im milden Bereich.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 9 bis 12, Freitag 7 bis 10, Samstag/Sonntag 4 bis 7. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 11 bis 14, Freitag 12 bis 15, Samstag 9 bis 12, Sonntag 7 bis 10. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 30 bis 40, Freitag/Samstag 0 bis 5, Sonntag 25 bis 35. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0 bis 1, Freitag/Samstag 0, Sonntag 0 bis 1. Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 0 bis 1, Freitag 5 bis 6, Samstag 6 bis 7, Sonntag 1 bis 2. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Donnerstag Südwest 4, Freitag Südwest 3, Samstag Südwest 2 bis 3, Sonntag Südwest 3 bis 4.