Augenklick : Die letzte Rose des Jahres

„Die letzte Rose im Garten. Geblüht an Heiligabend.“ Foto: Michael Agne

Geblüht an Heiligabend hat im Garten von Michael Agne in Lambsborn die letzte Rose in seinem Garten. Und das malerisch. Wenn das nicht Lust macht auf ein prachtvolles 2022!⇥Foto: Michael Agne