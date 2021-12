Hoher Schaden in Contwig : Mit Luftgewehr auf Haustür geschossen

Contwig Die Polizei stellte die Reste eines Projektils sicher.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch (29. Dezember) durch einen Schuss aus einem Luftgewehr einen Glaseinsatz an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Bohnrech in Contwig. Die Reste eines Luftgewehrprojektils konnten sichergestellt werden. Der Schaden an der Haustür beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Tatzeitraum muss zwischen Mitternacht und 11.30 Uhr gelegen haben.