Ausstellung des Bremer Kollektivs Zefak in Saarbrücken : Alles im Fluss. . . Kunst zum Thema Wasser

Die Stadtgalerie öffnet sich unter ihrer neuen Chefin Katharina Ritter. Zunehmend finden Angebote außerhalb statt und Kooperationen. Aktuell wird Kunst im Schaufenster des Grafikdesignbüros MM,M präsentiert. Foto: GMLR/Landeshauptstadt Saarbrücken - ;GMLR;Oliver Morguet

Saarbrücken Kunst entsteht, und man kann zuschauen. In einem Saarbrücker Schaufenster arbeitet das Bremer Kollektiv Zefak an einer Arbeit über Wasser.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einem Schaufenster in der Saarbrücker Großherzog-Friedrich-Straße entsteht derzeit ein Kunstwerk, bei dessen Entstehung man Anteil haben kann. Die Arbeit „Where the River resides“ des Bremer Künstler*innen-Kollektivs Zefak wird im Schaufenster des Designbüros MM, M (Großherzog-Friedrich-Straße 58) entwickelt. Diese Ausstellung findet im Rahmen der Ausstellungsreihe „Voilà“ von MM, M in Kooperation mit der Stadtgalerie Saarbrücken statt.

Aria Farajnezhad, Elard Lukaczik und Zainab Haidary beschäftigen sich als Kollektiv in dieser Arbeit mit Wasser als Ressource und alten Bergbaustollen. Transformationen, Filterprozesse und gelenkte Bewegungen werden in einer Installation verarbeitet. Ressourcengewinnung und die damit einhergehende Verdrängung auf verschiedenen Ebenen – des Wassers und organischen Lebens, in der Historie sowie in der Zukunft – werden thematisiert. Während des Ausstellungszeitraums wird die Arbeit stetig erweitert.

Ein wichtiger Bestandteil des Prozesses ist die Auseinandersetzung mit lokalen Akteurinnen und Akteuren aus verschiedenen Bereichen. Im interdisziplinären Diskurs werden Gespräche und Kooperationen stattfinden, die audiovisuell in die Arbeit einfließen. Parallel dazu wird die projektbegleitende Website (https://voila.page) veröffentlicht. Auch diese ist im stetigen Wandel: über den gesamten Zeitraum werden dort immer wieder neue Inhalte veröffentlicht.

Im Rahmen des Projekts sind verschiedene Veranstaltungen geplant. So gibt es am 6. und 7. Dezember unter dem Titel „#TransformierteRessource“ einen Spaziergang mit Katharina Ritter. Und am 9. Dezember eine Diskussion über Richtungen der Kunstvermittlung unter der Frage „Wohin zeigt euer Kompass?“. Am 12. Dezember lädt Thomas Hippchen zum Rundgang „Eine Stadt und ihr Fluss“ ein. Die Finissage ist am 14. Dezember.