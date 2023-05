Handball-Oberliga Löwen wollen den Platz auf dem Treppchen

Die Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken werden am Samstag ihr vorerst letztes Spiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bestreiten. Die 64erinnen werden die Runde in jedem Fall als Schlusslicht beenden und müssen in die Saarlandliga absteigen. Nach 15 Niederlagen in Folge wollen sie sich aber zumindest mit einem Sieg aus der Klasse verabschieden. Dazu müssen die SV-Frauen ihr Spiel gegen den Vorletzten HC Koblenz gewinnen, der wie Zweibrücken den Abstieg antreten muss. Die Partie findet am Samstag um 16 Uhr in der Westpfalzhalle direkt vor dem Spiel der SV-Männer statt.