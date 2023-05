Fußball-Landesliga Elf „TSC-Schiedsrichter“ feiern glücklichen Sieg

In dieser Szene aus dem Hinspiel trennt VBZ-Kapitän Max Baumann (grünes Trikot) TSC-Spieler Felix Stopp vom Ball. Am Ende ging die Partie aber klar mit 4:1 an den TSC. Am Samstag treffen sich die beiden Mannschaften zum Rückspiel am Wattweiler Berg.

Foto: Martin Wittenmeier