Fechter der VT Zweibrücken Goldmann qualifiziert sich für U15-DM

In einer der 17 Vorrunden zeigte sich der VTZler mit drei Siegen und zwei Pleiten gegen Fechter aus Heidenheim, Hochwald, Bonn, Kassel und Leverkusen gut aufgelegt. Nach einem neuen Austragungsmodus wurde die Zwischenrunde mit einer neuen Setzrunde ausgefochten. Mit nur einem Sieg rutschte Goldmann von Rang 46 auf 87 ab. „Hoch konzentriert, nach dem Motto alles oder nichts behielt Paul in der anschließenden 128er K.o.-Direktausscheidung die Nerven“, erklärt Petri. Goldmann gewann mit 15:10 gegen Tito Josef Schnall (OSB Berlin). Mit Platz 62 war das Weiterkommen gesichert. Den Sprung unter die 32 besten Degenasse verpasste der VTZ-Fechter jedoch. Gegen den späteren Bronzegewinner Christian Purat vom ausrichtenden Verein musste der Zweibrücker eine 4:15-Niederlage einstecken. Da alle Platzierungen ausgefochten wurden, kam Goldmann auf dem Tableau 33 bis 64 zurück auf die Gewinnerstraße. Mit einem 15:14 über seinen Gegner aus Osnabrück und einem 15:12 im Duell gegen einen Leverkusener überraschte Goldmann. Auf dem Tableau 33 bis 48 folgten drei Pleiten. Im Endresultat bedeutete dies Rang 44. „Ein toller Platz, mit der er bei so einem hochkarätig besetzten Turnier mit einer vorbildlichen Wettkampfeinstellung Werbung für den Zweibrücker Fechtsport machte.“ Die Krönung für Paul Goldmann ist die Qualifikation für die deutschen U15-Meisterschaften am 20./21. Mai in Waldkirch.