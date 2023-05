Zweibrücker Triathlet Oliver Spurzem Ohne Kopfstress in eine „entspannte“ Saison

Und so fiel dem ehrgeizigen Athleten der Einstieg in die Vorbereitung dieses Mal auch etwas schwerer als sonst. „Ich merke, dass ich einen kleinen Break hatte nach Hawaii und Sacramento im Oktober. Ich hatte keine klassische Offseason – das hängt mir jetzt ein bisschen nach. Ich komme zwar in die Einheiten rein, aber lange nicht so, wie früher.“ Als der volle Fokus auf das eine große Hawaii-Ziel ausgerichtet, vieles diesem Traum untergeordnet war. „Solch ein Ziel habe ich nun nicht. Natürlich gehe ich meine Rennen ambitioniert an, aber ich habe nicht das klassische Ding wie die Zehn-Stunden-Marke Hawaii, auf die ich extrem hart hingearbeitet hatte“, betont Spurzem. Die Rennen, die jetzt laufen, seien anders. „Klar will ich mich für die 70.3-WM in Finnland qualifizieren. Ich mache mir da aber keinen Stress“, erklärt er und fügt an: „Ich habe mir auch im vergangenen Jahr nicht die Gedanken gemacht, in jedem Rennen unbedingt aufs Podium zu wollen – und plötzlich war ich es andauernd. Ich denke, ich fahre so weiter, unbedarft an die Rennen ranzugehen. Denn dieser Kopfstress ist nicht gut.“