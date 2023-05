Fußball-Regionalliga Ein Abschiedsspiel für „Sali“

„Am Wochenende und den folgenden Tagen werden wir mit Danny Schwarz entscheiden, welche Spieler einen neuen Vertrag erhalten“, sagt Koch. Bei David Hummel ist dies bereits der Fall. Der 21-jährige Stürmer, der vor der Runde vom 1. FC Nürnberg II kam, verlängerte am Donnerstag seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr. In 31 Spielen für den FCH traf Hummel in dieser Runde vier Mal und bereitete sieben Treffer vor. „Klar freue ich mich über das Vertrauen des Vereins und des neuen Trainers“, sagt Hummel, der am Samstag aufgrund der Ausfälle von Gösweiner und Eisele in der Startelf stehen wird.