2. Fußball-Bundesliga „Kämpferisch – intensiv – hoffentlich erfolgreich“

„Ich habe meinen Hauptwohnsitz in Karlsruhe und habe dort früher Fußball gespielt. Ich verfolge den KSC auch nicht nur so nebenbei. Ich würde lügen, wenn ich sage, das Spiel geht mit geradeso irgendwo vorbei“, sagte der 55-Jährige am Freitag. Die Brisanz der Partie ist dem FCK-Coach aber durchaus bewusst: „Die Fans fiebern auf das Derby hin und auch wir wissen um die Bedeutung der Partie. Das ist kein normales Zweitliga-Spiel. Wir haben in dieser Woche mit der Mannschaft über dieses Thema gesprochen.“ Schusters Erwartungen an die Partie in drei Worten: „Kämpferisch – intensiv – hoffentlich erfolgreich“, antwortete der 55-Jährige auf die entsprechende Frage.