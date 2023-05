Fußball-Saarlandliga Das verrückte Titelrennen in der Fußball-Saarlandliga

DJK Ballweiler-Wecklingen - VfL Primstal 6:2 (1:2). Ballweiler-Wecklingen geriet durch einen Kopfball des Primstalers Steffen Haupenthal im Anschluss an eine Ecke zunächst in Rückstand (13.). Doch schon vier Minuten später gelang Pascal Gherram mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter zuerst der Ausgleich. Und Mirco Schwalbach brachte die DJK dann in Führung (21.). Erneut in Folge einer Ecke glich Primstals Marc Pesch per Kopf zunächst wieder aus (24.). Doch nach der Pause spielte nur noch Ballweiler. Cyrill Mario Hamann wurde zum absoluten Matchwinner. Dem Stürmer gelang ein lupenreiner Hattrick. Er traf in der 52. und 78. Minute jeweils nach einem Eckball mit dem Kopf – und sorgte in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung. Den letzten Treffer steuerte Cedric Hauch (90.) bei. Ballweiler hat als Zehnter keine Abstiegssorgen und tritt am Samstag um 17 Uhr bei der FSG Ottweiler-Steinbach an.