Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Drei Remis für vier Saarpfalz-Clubs

Fußball-Verbandsliga Nord-Ost: Blieskastel trotzt Limbach 0:0 ab. Ballweiler beim ebenfalls torlosen Remis in Schiffweiler erstmals ohne Treffer. Schwarzenbach spielt in Theley 1:1.

FC Palatia Limbach - SC Blieskastel/Lautzkirchen 0:0 Limbachs Trainer Patrick Gessner war nach dem Abpfiff mit dem Spiel und dem Ergebnis beim torlosen Remis seiner Palatia zu Hause gegen den SC Blieskastel-Lautzkirchen alles andere als zufrieden. „Es war ein schlechtes Spiel von uns. Der Punkt für Blieskastel geht in Ordnung.“ Gessner ärgerte sich insbesondere darüber, dass seine Mannschaft ihre Überlegenheit in der Anfangsphase nicht in Zählbares umwandeln konnte. Christopher Dahl, Steven Bettinger und wieder Dahl vergaben gute Gelegenheiten. „Danach haben wir immer mehr nachgelassen, die Partie war offen“, räumte Gessner ein. Fast wäre der Drittletzte Blieskastel-Lautzkirchen gegen den Vierten Limbach sogar in Führung gegangen. Palatia-Torwart Philip Luck rettete aber sowohl vor als auch nach der Pause gegen SC-Spieler Luca Rau. Dazwischen hatte auch die Palatia noch eine gute Gelegenheit: Nach einer guten halben Stunde streifte ein Kopfball von Dahl die Latte. Im zweiten Durchgang blieb bei beiden Teams dann vieles Stückwerk. Limbach hatte Probleme beim Spielaufbau, fand zu selten ein Mittel, um die gut stehende Defensive der Gäste zu gefährden. Es blieb beim gerechten Unentschieden.