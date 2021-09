Leichtathletik: LAZ Zweibrücken : Thorben Henkel sprintet bei Pfalzmeisterschaft zu Doppelsieg

Neustadt LAZ-Läufer gewinnt bei der U18 über 100 und 200 Meter. VTZ-Athletin Christine Port sichert sich in Neustadt Weitsprung-Silber bei den Frauen.

An Thorben Henkel ging auf der Tartanbahn im Stadion von Neustadt am Sonntag kein Weg vorbei. Der U18-Sprinter des LAZ Zweibrücken sicherte sich beim ersten Teil der verspäteten Pfalzmeisterschaften den Titel über die 100 und die 200 Meter. Seine Dominanz zeigte das 2005 geborene Talent bereits mit 11,64 Sekunden im Vorlauf über die kürzere Distanz. Im Finale siegte Henkel, der im Juli in Otterberg seine Bestzeit von 11,27 Sekunden aufstellte, ungefährdet in 11,62 Sekunden vor Alessandro Azzola (ABC Ludwigshafen, 12,09 sek) und Patrick Frey (TSG Neustadt, 12,33 sek). Auch über die 200 Meter kam der LAZ-Athlet zwar nicht ganz an seine in diesem Jahr in Saarbrücken aufgestellte Bestmarke von 22,73 Sekunden heran, sicherte sich aber auch hier souverän die Meisterschaft der U18-Konkurrenz. In 23,61 Sekunden setzte er sich klar vor Hendrik Sohn (TV Nussdorf, 24,46 sek) und Alessandro Azzola (24,63 sek) durch.