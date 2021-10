Fußball-Regionalliga : FC Homburg lässt sich vom Schlusslicht düpieren

Markus Mendler (li) brachte den FC Homburg gegen Balingen zwar mit 1:0 in Führung – am Ende stand gegen das Schlusslicht aber eine 1:2-Niederlage. Foto: Markus Hagen

Homburg/Balingen Der Fußball-Regionalligist verliert trotz einer 1:0-Führung noch mit 1:2 beim Tabellenletzten TSG Balingen.

„Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben uns letzte Saison hier schon auskontern lassen – jetzt passiert genau das wieder“, sagte Torwart David Salfeld nach dem Ende der schönen Siegesserie. Im Gastspiel beim Tabellenletzten TSG Balingen musste sich Fußball-Regionalligist FC Homburg nach fünf Siegen in Folge wieder geschlagen geben. Die Grün-Weißen lagen am Samstag auf Kurs, führten bis 20 Minuten vor Schluss mit 1:0 und hatten Chancen zum zweiten Tor – doch am Ende standen sie beim 1:2 (1:0) mit leeren Händen da.

Bereits im Mai hatte sich Homburg bei den Schwaben überraschen lassen und eine bittere 0:1-Niederlage kassiert. „Diesmal machen wir sogar das Tor, waren lange spielbestimmend – aber wir haben in der zweiten Hälfte nicht mehr so viel Gas gegeben, wie wir es müssten“, versuchte Torhüter Salfeld zu erklären, warum Balingen vor 469 Zuschauern noch die Wende gelang.

FCH-Trainer Timo Wenzel verschwand nach dem Abpfiff sofort mit seinen Spielern in der Kabine. Zehn Minuten später tauchte der 43-Jährige wieder auf, setzte sich noch einige Minuten auf die Reservebank, um sich zu sammeln. „Diese Niederlage muss ich erst einmal verdauen und das fällt mit wenige Minuten nach dem Spielende schon sehr schwer“, erklärte Wenzel.

Schon mit der ersten Halbzeit war der Homburger Trainer nicht ganz einverstanden. Trotz der Führung von Markus Mendler, der per Freistoß sehenswert von der rechten Strafraumkante in den Torwinkel traf. Bis dahin war von Homburg aber nicht viel zu sehen gewesen. Die TSG Balingen hatte durch Laurin Curda, der an Salfeld scheiterte, die erste Chance. In der 32. Minute verpasste Daniel Seemann mit einem Kopfball den Ausgleich für die TSG. In den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit hatte der FCH seine beste Phase – verpasste es aber. das 2:0 nachzulegen. Die größte Chance vergab Marco Hingerl, der den Ball an die Latte köpfte (40.).

Nach dem Seitenwechsel hätte dann Mendler die Partie zu Gunsten der Homburger entscheiden können. Zunächst schob er nach einem Solo (58.) den Ball am Tor vorbei. Dann scheiterte er an der Fußabwehr des Balinger Torwarts Marcel Binanzer (64.). „Wenn du das Spiel in der Phase nicht zumachst, machst du den Gegner stark. Balingen bekam Oberwasser – und dann wird es schwer“, klagte Wenzel.

Denn der Chancenwucher seiner Mannschaft rächte sich. Eine abgefälschte Hereingabe der Hausherren landete am kurzen Pfosten bei Torjäger Jan Ferdinand – 1:1 (72.). Danach geriet der FCH ins Schwimmen. Simon Klostermann verpasste nach missglückter Kopfballabwehr von Salfeld ebenso das mögliche 2:1 (72.) wie kurz darauf Ferdinand, der über das Tor zielte (78.). Drei Minuten vor Ende war es aber passiert: Die Gäste spielten nahe der Mittellinie auf Abseits. Das ging schief. Ferdinand durfte allein auf Salfeld zusteuern, zog links am Torwart vorbei und drückte die Kugel aus spitzem Winkel zum 2:1 ins Netz (87.).

Außenverteidiger Luca Plattenhardt ärgerte sich: „Statt 2:0 oder 3:0 in Führung zu gehen, haben wir dumme Gegentore kassiert. Insgesamt war es einfach zu wenig, was wir hier geboten haben.“