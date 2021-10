3. Fußball-Liga : Wenn selbst dem Trainer die Worte fehlen

Unbändige Freude: Kaiserslauterns René Klingenburg (links) bejubelt mit dem Torschützen Mike Wunderlich dessen Treffer zum 3:0 gegen Havelse. Drei weitere Tore ließen die Roten Teufel noch folgen. Foto: imago images/Kirchner-Media/Kirchner/Marco Steinbrenner via www.imago-images.de

Kaiserslautern/Hannover Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen höchsten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Die Pfälzer überrollen den vom gebürtigen Zweibrücker Rüdiger Ziehl trainierten TSV Havelse mit 6:0. Am Mittwoch sind die Roten Teufel im Pokal beim TuS Mechtersheim gefordert.

(mire/dpa) Der 1. FC Kaiserslautern hat vor der Länderspielpause in der 3. Fußball-Liga ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den höchsten Sieg seit November 2008 gefeiert. Beim 6:0 (4:0)-Erfolg am Samstag in Hannover gegen den Tabellenletzten TSV Havelse spielte die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen wie aus einem Guss – und feierte den höchsten Sieg ihrer Drittliga-Historie. Nach zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen dürfen die Pfälzer nun langsam aber sicher in die obere Tabellenregion schielen.

„Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich bin sehr stolz auf die Truppe. Wir haben heute eine super Einstellung an den Tag gelegt“, sagte Antwerpen nach der Galavorstellung seiner Mannschaft vor 1986 Zuschauern. „Was wir gerade in der ersten Halbzeit gespielt haben, war schon beeindruckend.“

Nur in der Anfangsphase leistete der vom gebürtigen Zweibrücker Rüdiger Ziehl trainierte TSV Havelse so etwas wie Gegenwehr. Ziehl, der in der Jugend für den SC Stambach und die SG Rieschweiler spielte und zwischen 1996 und 2001 auch das Trikot des 1. FC Kaiserslautern trug, musste aber mitansehen, wie Yannik Jaschke (1. Minute) und Kianz Froese (9.) die einzigen nennenswerten Gelegenheiten der Gastgeber vor dem Seitenwechsel vergaben.

Der FCK, bei dem Felix Götze erstmals seit seinem Mitte August erlittenen Haarriss im Schädel wieder in der Startelf stand, brauchte ein wenig Anlaufzeit – schlug dann aber in der elften Minute zu. Und wie! Einen als Befreiungsschlag gedachten Ball von René Klingenburg, nahm Marlon Ritter technisch exzellent aus vollem Lauf mit, sprintete zwei Gegenspielern davon und behielt auch vor TSV-Torwart Norman Quindt die Nerven – 1:0 für Kaiserslautern.

Bis zum Seitenwechsel klingelte es noch drei Mal im Kasten des überforderten Aufsteigers. Nach Freistoß von Hendrick Zuck schraubte sich Innenverteidiger Kevin Kraus am höchsten und markierte per Kopf das 2:0 (17.). Dann setzte sich Daniel Hanslik stark gegen einen TSV-Verteidiger durch. Hansliks Schuss konnte Quindt noch parieren, doch Mike Wunderlich war zur Stelle und staubte zum 3:0 ab (30.). Klingenburg verpasste den vierten Treffer noch, weil er den Ball nicht richtig traf (39.) – den erzielte dann aber Philipp Hercher, der nach einer Ecke am zweiten Pfosten frei stand und den Ball unbedrängt ins Netz köpfte (44.).

Nach dem Seitenwechsel machten die Roten Teufel zunächst genau da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Wunderlich traf mit einem Distanzschuss den Pfosten. Der FCK blieb aber in Ballbesitz. Die folgende Hereingabe von Hercher drückte Hanslik im Fallen über die Linie (48.). Seinem ersten Saisontor ließ Hanslik keine zehn Minuten später das zweite folgen. Nach einem Gewaltschuss von Boris Tomiak aus rund 25 Metern klatschte das Leder erneut an die Latte – Hanslik war zur Stelle und köpfte zum 6:0 ein (56.).

„Dass er diese beiden Tore erzielt hat, war für sein Selbstbewusstsein auch nochmal wichtig. Er läuft vorne unheimlich viel“, lobte Antwerpen den Offensivspieler. Hanslik selbst sagte am Mikrofon von Magenta Sport: „Wir sind momentan auf jeder Position gefährlich. Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger – heute hat jeder mal getroffen. Damit sind wir nur schwer auszurechnen. Außerdem haben wir eine Standardstärke entwickelt. Deshalb funktioniert aktuell sehr viel.“

Nach dem 6:0 ließ es der FCK ruhiger angehen. Trotzdem hätte Wunderlich nach einem schönen Solo noch den siebten Treffder nachlegen können, scheiterte aber am stärksten Havelser Quindt (79.). Es blieb beim 6:0. „Die Defensivleistung war heute nicht Drittliga-würdig. Da haben wir einfach Lehrgeld bezahlt“, räumte TSV-Trainer Ziel ein.

Wichtiger als das halbe Dutzend Tore war Antwerpen, dass sein Team erneut zu Null gespielt hatte. „Normalerweise nimmt man ein bisschen den Fuß vom Gas und gibt dem Gegner die Chance, durch eine Standardsituation noch ein Tor zu machen. Wir haben es aber bis zum Ende sehr gut gemacht. Die Jungs wollten unbedingt die Null stehen haben. Und das haben sie eindrucksvoll geschafft“, erklärte der 49-Jährige. Seit 443 Minuten ist FCK-Keeper Matheo Raab nun bereits ohne Gegentor.

Die kleine Erfolgsserie von drei Siegen wurde auf der Rückfahrt aus Niedersachsen auch ein wenig gefeiert. „Das eine oder andere Bierchen war dabei“, sagte Klingenburg, der fand: „Allgemein machen die letzten Wochen viel Spaß. Aber so müssen wir jetzt auch weitermachen.“

Erst am 16. Oktober gastiert der SC Freiburg II zum nächsten Drittliga-Spiel im Fritz-Walter-Stadion. Am kommenden Wochenende ist Länderspielpause.