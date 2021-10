Fußball-Saarlandliga : Bliesmengen-Bolchen überflügelt Homburg II

Foto: Stefan Holzhauser

Fußball-Saarlandliga: Der SVB gewinnt deutlich gegen Bischmisheim. Homburg II verliert in Siersburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

FV Siersburg - FC Homburg II 2:0 (1:0) Eine unnötige Niederlage hat die U23-Mannschaft des FC Homburg in der Fußball-Saarlandliga am Sonntag in Siersburg hinnehmen müssen. Die Homburger dominierten die erste Halbzeit, ließen aber zahlreiche Gelegenheiten fahrlässig liegen. Marco Martuccio hätte die Homburger gleich mehrfach in Führung bringen können: Zunächst köpfte er aus aussichtsreicher Position über das Tor (16. Minute). Und auch sechs Minuten später setzte er den Ball über den Siersburger Kasten. Symptomatisch für das Homburger Spiel war eine Szene in der 40. Minute. Nach einem Eckball für den FCH köpfte Michael Müller seinen eigenen Mitspieler an, der damit den Ball am Überschreiten der Torlinie hinderte.

Aus dem Nichts ging Siersburg dann in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit köpfte Niklas Basenach eine Ecke der Gastgeber zum 1:0-Pausenstand ins Tor. Nach dem Seitenwechsel spielte Homburg dann schwach. Trainer Rizgar Daoud monierte: „Das war überhaupt nichts mehr. Wir haben keine spielerischen Mittel mehr gefunden, einen geschickt verteidigenden Gegner in Bedrängnis zu bringen.“ Nennenswerte Möglichkeiten für den FC Homburg II gab es nach der Halbzeitpause keine. Auf der anderen Seite jedoch schon: Nach einem Konter erhöhte Siersburg durch Thomas Gelbig (66.) noch auf 2:0. „In der ersten Halbzeit können wir in Führung gehen. So wie wir nach dem Seitenwechsel aufgetreten sind, war die Niederlage aber verdient“, sagte Daoud.