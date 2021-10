Fußball-Landesliga : VBZ feiern einen „erlösenden Dreier“

Luca Genova (links) brachte gegen Eppenbrunn nur den Pfosten zum Beben. Weil Teamkollege Lukas Oersterreicher doppelt traf, feierten die VBZ trotzdem den zweiten Saisonsieg. Foto: Wittenmeier Foto: Martin Wittenmeier

Fußball-Landesliga: Dank eines Doppelpacks von Lukas Oesterreicher gewinnen die VB Zweibrücken mit 2:1 gegen Eppenbrunn. Der TSC tut sich gegen das Schlusslicht schwer, siegt aber ebenfalls.

Von Christian Angel

VBZ Zweibrücken – SG Eppenbrunn 2:1 (1:1). Die VB Zweibrücken und Spielertrainer Alexander Joniks konnten sich in der Fußball-Landesliga nach langer Durststrecke endlich über einen „erlösenden Dreier“ (Joniks) freuen. Gegen die SG Eppenbrunn zeigten die Zweibrücker eine starke Leistung – und hätten die Partie durchaus höher gewinnen können.

Es ging vom Anpfiff weg gut los für die VBZ. In der zwölften Minute fand sich Lukas Oesterreicher nach einer Flanke alleine vor dem Gästetor wieder – und markierte mit einem Schuss aus acht Metern die frühe Führung für die Hausherren. Die VBZ spielten weiter mutig nach vorne. Doch Luca Genova und Noah Semar ließen die Chancen auf den zweiten Treffer liegen.

In der 39. Minute kam Eppenbrunn aber aus dem Nichts zum Ausgleich, als Luca Mangold nach einer Ecke freistehend ins VBZ-Tor einköpfen konnte. Direkt vor dem Seitenwechsel krachte es dann auf beiden Seiten des Spielfeldes. Zunächst traf Eppenbrunn die Latte, im Gegenzug die VBZ den Pfosten.

Grundsätzlich waren die die Zweibrücker aber die bessere Mannschaft – und blieben das auch nach der Pause. In der 61. Minute scheiterte Genova zunächst erneut am Pfosten. Fünf Minuten später drang Marc Brünisholz mit einem starken Dribbling in den Strafraum ein und konnte nur per Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Oesterreicher zum 2:1. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, die Abwehr der VBZ hielt dem Ansturm aber Stand und brachte den Sieg über die Zeit.

Spielertrainer Joniks sprach von einem „verdienten Sieg“. Er ergänzte: „Heute haben wir uns das nötige Quäntchen Glück erkämpft. So können wir die nächsten Aufgaben angehen.“

TSC Zweibrücken – FC Fehrbach 1:0 (0:0). Der TSC Zweibrücken hat sich gegen das Tabellenschlusslicht FC Fehrbach unerwartet schwer getan. Eine konzentrierte – wenn auch nicht überragende – Leistung reichte dem TSC aber zu einem knappen und verdienten 1:0-Erfolg.

Die Gäste standen am Wattweiler Berg von Beginn an sehr tief und verteidigten vor der Pause konsequent. Bis zum Seitenwechsel konnte sich der TSC so kaum Chancen herausspielen. Es dauerte bis zur 59. Minute ehe der gerade erst eingewechselte Nico Krebs nach schöner Vorarbeit von Erik Bischof und Sebastian Meil mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern in den Winkel das Tor des Tages erzielte. In der Folge wurde Fehrbach etwas offensiver. Die Zweibrücker bekamen mehr Räume, konnten diese aber nicht mehr in einen weiteren Treffer ummünzen.