Auf das können sich die Rheinland-Pfälzer ab 18. Juni freuen : In Rheinland-Pfalz kommt es zu weiteren Corona-Lockerungen

Mainz Bis zu 500 Zuschauer bei Open-Air-Veranstaltungen im Sport und der Kultur: Die Regierung um Ministerpräsidentin Dreyer lockert die Corona-Regeln in zwei Schritten. Die Inzidenz sank erneut.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Mittwoch zwei weitere Corona-Öffnungsschritte. So dürfen ab 18. Juni bei einer Inzidenz von unter 50 bis zu 50 Menschen an privaten Feiern im Freien teilnehmen; innen bis zu 25 und einem negativen Corona-Test. Danach hätten gerade viele Paare gefragt, die heiraten wollten, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 20,6 Fälle. Damit sank sie leicht: Am Dienstag hatte sie noch bei 22,2 gelegen. Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 189 neue Infektionen registriert.