Neunkirchen Inzidenz 27,4.

Das Gesundheitsamt im Kreis Neunkirchen hat an diesem Dienstag fünf weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. In Schiffweiler zwei, in Neunkirchen, Illingen und Merchweiler je einen. Aktuell sind 90 Menschen im Kreis mit dem Virus infiziert. Die jüngste Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Institutes liegt bei 27,4. Insgesamt gibt es 114 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.