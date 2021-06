Elektro-Mobilität in Zweibrücken : Neue Ladesäule für E-Autos am Kinokreisel

Marold Wosnitza, Rainer Ringeisen, Jens Metzger und Werner Brennemann an der E-Ladesäule. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Die Stadtwerke locken ihre Kunden mit 15 Prozent Rabatt.

Es hat etwas länger gedauert als ursprünglich geplant. Doch die Lieferschwierigkeiten, die laut Stadtwerke-Chef Werner Brennemann der Grund für die Verzögerung waren, sind nun behoben und so ging am Mittwoch die neue Schnellladestation für Elektrofahrzeuge ganz offiziell in Betrieb.

Positioniert wurde der neue Schnelllader mit zwei Ladepunkten in der Gottlieb-Daimler-Straße, direkt am Kinokreisel. Elektrofahrzeuge, die mit einem DC Schnellladeanschluss (CCS) ausgestattet sind, können hier ab sofort mit bis zu 150 kW geladen werden, für einen Tesla bedeutet das beispielsweise in 20 Minuten mit bis zu 80 Prozent Aufladeleistung.

„Wir haben diesen Standort gewählt, damit die Säule auch frequentiert wird und bei Nutzern von außerhalb nicht erst noch eine Fahrt durch das Stadtgebiet notwendig ist“, erklärt Brennemann. Schließlich liegt die neue Säule direkt an der Autobahn. Und die werde tatsächlich in der Rosenstadt auch benötigt, wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza schätzt: „Seit Januar 2020 bis heute beträgt der Zuwachs an Elektrofahrzeugen 630 Prozent. Das heißt, der Bedarf nach Tankstellen wird auch hier steigen.“ Der Zuwachs an Plug-In Hybriden beträgt 60 Prozent. Auch die Stadtverwaltung Zweibrücken sei mittlerweile zum Teil auf Elektrofahrzeuge umgestiegen.

Mit der neuen Ladesäule gibt es in Zweibrücken nun insgesamt 14 Ladepunkte mit 22 kW AC, 2 bis 50 kW DC und nun die beiden neuen mit 150 kW DC. Die Ladung erfolgt im Regelfall über eine Ladekarte der 310 Ladenetz-Partner, beziehungsweise mit einer Ladekarte von einem der 42 Roaming-Partner von „Ladenetz“. Auch die Ladung über eine Lade-App mit Scannen des QR-Codes in Kombination mit einer Kreditkarte und ab Mitte Juli mit Paypal sowie Paydirekt ist möglich. Zusätzlich steht an fünf Standorten die Bezahlung mit einer Giro-Karte zur Verfügung (die neue Tanksäule wird ebenfalls vom Hersteller damit nachgerüstet, dauert aber noch bis voraussichtlich 2022). Stromkunden der Stadtwerke Zweibrücken erhalten nach vorheriger Registrierung an den ausgewiesenen Standorten 15 Prozent Rabatt auf den derzeitigen Ladepreis.