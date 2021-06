Wegen hoher Inzidenz-Werte : Zusatz-Impfdosen für Zweibrücken

Wieviele Dosen es gibt und wie man sich jetzt schnell gegen Corona Impfen lassen kann.

Aufgrund der aktuell hohen Sieben-Tages-Inzidenz in Zweibrücken (am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz 73,1, von fünf neuen Fällen wurden drei in Zweibrücken registriert) wird das Landesimpfzentrum in Zweibrücken in enger Kooperation und in Absprache mit dem zuständigen Ministerium 800 zusätzliche Impfdosen bekommen. Das wurde der Stadtverwaltung nach eigenen Angaben am Mittwoch mitgeteilt.