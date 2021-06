Vor der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz : Länderchefs wollen einheitliche Regeln

Berlin Die Ministerpräsidenten der Länder treffen sich am Donnerstag erneut virtuell mit der Bundeskanzlerin.Das ist bereits bekannt.

Vor den Bund-Länder-Beratungen an diesem Donnerstag hat die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), bundeseinheitliche Regeln für Großveranstaltungen sowie für Risikogebiete gefordert. „Mit Blick auf Corona haben wir zwei klare Erwartungen an den Bund: Mecklenburg-Vorpommern wirbt dafür, dass wir uns auf gemeinsame Regeln für den Umgang mit Volksfesten und Großveranstaltungen verständigen. Da sollten wir möglichst einheitlich vorgehen“, sagte Schwesig unserer Redaktion. „Außerdem brauchen wir gemeinsame Regeln für Risikogebiete. Es kann immer passieren, dass in einzelnen Regionen die Corona-Zahlen wieder steigen. Dann muss konsequent gehandelt werden“, betonte die SPD-Politikerin. Dafür seien einheitliche Regeln notwendig. Das sieht auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) so. „Wir müssen uns jetzt verstärkt dem Thema Digitalität – besonders im Gesundheitswesen – widmen und auch die Frage besprechen, wie wir mit klugen Konzepten, untereinander vernetzt, künftig Gefahren dieser Art besser in den Griff bekommen“, sagte er unserer Redaktion vor den Beratungen am Donnerstag. „Der Staat muss Vorsorge treffen, wenn die Infektionen wieder ansteigen. Aber nicht mit den Methoden von vor achtzehn Monaten, die wir aus Unkenntnis angewandt haben. Da müssen wir uns weiterentwickeln. Aber ich bin optimistisch, dass uns das gelingt.“