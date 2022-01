Vorfall in Völklingen : Von der Straße abgekommen und über den Gehweg gerollt: Polizei nimmt alkoholisiertem Fahrer Führerschein ab

Vorfall in Völklingen

Völklingen Am Dienstagnachmittag hat die Polizei in Völklingen einem alkoholisierten Autofahrer den Führerschein entzogen. Der 62-Jährige war laut einem Zeugen zuvor dreimal von der Straße abgekommen und über den Gehweg gerollt.

Der 62-Jährige war am Dienstagnachmittag mit seinem weißen Ford Focus in der Ludweilerstraße in Völklingen unterwegs. Ein Zeuge berichtet, dass der Fahrer dreimal von der Fahrbahn abgekommen sei und über den Gehweg gerollt war. Die Polizei konnte den 62-Jährigen zu Hause antreffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,58 Promille.