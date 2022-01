Polizei im Großeinsatz : Messer und Eisenstangen: Zwei brutale Schlägereien mitten in der Neunkircher City

Neunkirchen Mehrere Verletzte und Verdächtigte zugleich: Das ist die Bilanz zweier übler Auseinandersetzungen am Dienstag in Neunkirchen. Um der Lage Herr zu werden, musste die Polizei sogar Verstärkung holen.

Zwei blutige Schlägereien binnen weniger Stunden haben in der Neunkircher Innenstadt am Dienstagabend, 19. Januar, bis in die Nacht hinein für Aufsehen gesorgt gesorgt. Bei den brutalen Auseinandersetzungen schreckten die Beteiligten nicht davor zurück, gefährliche Waffen zu zücken. Die Ermittler machten mehrere Opfer und Schläger aus.

Nach Anzeige wegen Ruhestörung in Weiskirchen : Beherzter Einsatz am Abend: Polizei tritt Haustür ein, weil Bewohner nicht öffnen wollen – und das hat einen Grund

Doch bei diesem Streit sollte es nicht bleiben. Gleich mehrere Beobachter schlugen am späten Abend noch einmal Alarm. Denn gegen 23 Uhr krakeelten an die 15 Männer erneut in der City herum. Die Zeugen berichteten erneut von Messer und Eisenstangen. Mit einem Großaufgebot machte sich die Polizei auf den Weg zum Tatort. Als sie ankam, waren noch sechs Männer da, alle zwischen 24 und 36 Jahren. Unter ihnen auch der 25-Jährige, der bereits am frühen Abend zugeschlagen haben soll.