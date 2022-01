Alarm in Pirmasens : Junger Mann droht im Media-Markt damit, eine Bombe zu zünden

Bombendrohung im Pirmasenser Media-Markt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Oliver Berg

Pirmasens Offensichtlich war sich ein 20-Jähriger der Tragweite seiner aggressiven Bombendrohung nicht bewusst. Denn innerhalb kürzester Zeit rückte eine „Armada an Streifenwagen“ an, wie es ein Polizeisprecher formulierte. Doch was hatte seinen Wutausbruch ausgelöst?

Eine Bombendrohung hat im Pirmasenser Media-Markt für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Sogar die Kripo war daran beteiligt. Zuvor war es in dem Geschäft zum Streit zwischen einem Mitarbeiter und einem Kunden gekommen. Der eskalierte schließlich, wie ein Sprecher der Pirmasenser Polizeidirektion schildert.

Den Auslöser für den Zoff soll der Ärger über einen Handyvertrag gegeben haben. Demnach zeigte sich der 20-Jährige nicht damit zufrieden. Während der lautstarken Auseinandersetzung habe der junge Mann auf seinen Rucksack verwiesen. Darin trage er eine Bombe. Die wäre er bereit, in dem Laden zu zünden.

Allerdings hatte er wohl nicht mit der Übermacht und Entschlossenheit der Angestellten gerechnet. Diese drängten ihn mit vereinten Kräften aus der Markttür hinaus auf den Parkplatz. Unterdessen alarmierten Kollegen die Polizei.

Vor der Filiale der Elektronikkette waren zu jenem Zeitpunkt Kripo-Beamte in Zivil anderweitig mit Ermittlungen beschäftigt und wurden auf den Tumult aufmerksam. Mittlerweile hatten Media-Markt-Beschäftigte dafür gesorgt, dass der aggressive Kunde von seinem Rucksack getrennt waren, damit nicht Schlimmeres passiert.

Zu diesem Zeitpunkt rückte eine „Armada an Streifenwagen“ an, wie der Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage schildert. Denn unklar war, ob der Mann aus der Nähe von Bad Kreuznach seiner Drohung Taten folgen ließ.

Recht bald stellte sich aber heraus, dass er überhaupt keine Bombe dabei, er nur geblufft hatte. Gegenüber den Ermittlern habe er noch am Tatort zugegeben, dass er nie vorhatte, einen Sprengsatz zu zünden.