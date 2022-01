Sieben Feuerwehren im Einsatz : Alarm auf der Bahnstrecke Ottweiler – St. Wendel: Deshalb stand der Zugverkehr still (mit Bildergalerie)

Foto: Lukas Becker/Feuerwehr WND 6 Bilder Feuerwehr suchte Bahnstrecke zwischen Ottweiler und St. Wendel ab

St. Wendel Nachdem der Lokführer am frühen Montagmorgen einen Notfall gemeldet hatte, war die Strecke eine Stunde lang dicht. Ein Mann kam in die Klinik. Was passiert war und welche Auswirkungen dies für die Passagiere hatte.

Für Ausfälle und Verspätungen hat am Montagmorgen, 17. Januar, ein Notruf auf der Bahnstrecke zwischen Ottweiler und St. Wendel gesorgt. Ein Fahrgast musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, wie ein Sprecher der Feuerwehr im Landkreis St. Wendel berichtet.

Nach Informationen der Bundespolizei in Bexbach löste der Lokführer selbst den Alarm bei der Notleitstelle in Karlsruhe aus, nachdem er im Bahnhof des St. Wendeler Stadtteils Niederlinxweiler bei Tempo 100 eine Schnellbremsung hingelegt hatte. Er habe einen Schlag am Zug vernommen. Er rechnete mit dem Schlimmsten: dass ein Mensch erfasst worden sein könnte. Daraufhin wurde die Strecke gesperrt.

Feuerwehren aus sieben Orten kamen zu der vermeintlichen Unglücksstelle und suchten das gesamte Gelände ab. Dabei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Nach etwa einer Stunde gaben die Helfer Entwarnung: Sie fanden niemanden zwischen den Gleisen.

Allerdings schien die Aufregung für einen Passagier des angehaltenen Zuges zu viel. Er fühlte sich nicht wohl, seine Lage soll sich zunehmend verschlechtert haben. Er kam mit dem Krankenwagen in die Klinik.

Die übrigen Kunden mussten währenddessen im Wagen ausharren, bis die Fahrt wenig später bis nach Mainz weiterging.

Während der Streckensperrung kam es zu einem Totalausfall und zehn weiteren Teilausfällen, wie eine Sprecherin der privaten Bahnunternehmens Vlexx auf SZ-Anfrage mitteilt. Fünf Verspätungen meldet sie darüber hinaus.