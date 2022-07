Ermittlunegn dauern an : Verkehrsunfall zwischen Dudweiler und Universität: Frau (37) wird bei Zusammenstoß schwer verletzt

Saarbrücken Am Mittag istauf der L252 zwischen Dudweiler und der Universitäteine Frau (37) bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Was bisher bekannt ist.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag (31. Juli) in der Landeshauptstadt ereignet. Kurz vor 15 Uhr fuhren dort ein schwarzer 3er BMW und ein weißer VW Polo auf der L 252 zwischen Sulzbach und dem Universitätsgelände in Richtung Stadtmitte. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der BMW Kombi vor dem VW unterwegs und könnte an der Einmündung zur Dudweilerstraße und der Beethovenstraße verbotswidrig auf der Fahrbahn gewendet haben. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal im Baustellenbereich.