Sachbeschädigung in St. Wendel : Mit ätzender Flüssigkeit Lack beschädigt

St Wendel Anzeige wegen Sachbeschädigung an ihrem Auto sowie dem Pkw ihres Mannes hat eine Frau am Samstag bei der St. Wendeler Polizei erstattet.

In der Nacht auf Freitag brachte ein unbekannter Täter eine ätzende Flüssigkeit im Heckbereich der beiden Fahrzeuge auf, sodass der Lack beschädigt wurde, berichtet ein Sprecher der Polizei. Beide Fahrzeuge waren in einer Grundstückseinfahrt in der Urweilerstraße in St. Wendel abgestellt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.