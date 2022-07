Polizeieinsatz läuft noch : Streit um Mietwohnung: Zwei Menschen sterben nach Schüssen in Ottweiler

Update In Ottweiler hat ein Mann auf zwei Menschen geschossen und einen von ihnen getötet. Grund war offenbar ein Streit um eine Mietwohnung. Nach der Tat erschoss sich der Mann selbst.

In Ottweiler ist am Freitagnachmittag eine 78-jährige Frau getötet und ihr 79-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Das bestätigte die Polizei der Saarbrücker Zeitung. Der Schütze, ein 51-Jähriger aus Ottweiler, erschoss sich nach der Tat selbst.

Nach den Todesschüssen in Ottweiler: Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist

Spurensuche der Kripo : Nach den Todesschüssen in Ottweiler: Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist

Darauf habe der 51-Jährige unvermittelt eine Waffe gezogen und zunächst auf die Frau geschossen. Die Frau sei tot zusammengebrochen, dann habe es einen Kampf unter den Männern gegeben, sagte Polizeisprecher Falk Hasenberg am Tatort in der Schiffweiler Straße. Auch der 79-Jährige erlitt Schussverletzungen.

Ottweiler: Schüsse nach Streit um Mietwohnung

Die Tat ereignete sich gegen 16 Uhr im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Schiffweilerstraße, in dem der Täter wohnte. Der 51-Jährige und seine 59-jährige Frau mussten nach SZ-Informationen aus ihrer bisherigen Bleibe in wenigen Monaten ausziehen. Sie hatten sich als Mieter für eine neue Wohnung beworben. Am Freitagabend teilte ihnen das ältere Ehepaar mit, dass sie die Wohnung nicht bekommen werden. Daraufhin fielen die Schüsse. Die 59-jährige Frau des Schützen war laut Polizei zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung. Sie wird derzeit seelsorgerisch betreut.