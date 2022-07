Hoher Schaden nach Unfall : Bus kommt in Ensheim von Fahrbahn ab und kracht in Schaufenster und Hauswände – zwei Verletzte

Saarbrücken-Ensheim Schwerer Unfall in Ensheim am Freitagabend: Dort krachte ein Bus in Hauswände und Schaufenster. Die Polizei machte am Abend Angaben zur möglichen Ursache des Unfalles, der schwere Schäden und zwei Verletzte zur Folge hatte.

Bei einem schweren Unfall am Freitagabend im Ortsbereich von Saarbrücken-Ensheim sind zwei Personen verletzt worden. Es entstand außerdem hoher Sachschaden.

Verursacht wurde der Unfall von einem Bus, der durch den Ortsbereich von Ensheim fuhr und gegen 19.30 Uhr von der Fahrbahn ab kam. Der Bus, der zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrer und einem Fahrgast besetzt war, krachte laut der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in die anliegenden Fassaden und Schaufenster von zwei Gebäuden.