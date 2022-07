Ermittlungserfolg der Polizei : Bei Routinekontrolle aufgeflogen: Waderner mit Sprengstoff und Drogen unterwegs

Wadern Eigentlich wollte die Polizei eine Jugendgruppe observieren. Doch dann wurden sie auf einen Mann aufmerksam, der sich auffällig benahm. Das wurde ihm zum Verhängnis. Und nicht zum ersten Mal.

Wie ein Behördensprecher meldet, waren seine Kollegen gegen 0.40 Uhr am zentralen Busbahnhof zunächst auf eine Gruppe junger Leute aufmerksam geworden. In deren Nähe hielten sich zwei Männer auf, die nichts mit der den Jugendlichen zu tun hatten.

Die beiden hantierten an Fahrrädern herum. Für die Ermittler war da noch nicht ersichtlich, ob sie sich an fremdem Eigentum zu schaffen machten. Bei der Kontrolle reagierte einer von ihnen recht genervt auf die Arbeit der Ermittler.

Was die Fahnder allerdings mehr stutzen ließ, war eine Dose, die sie ebenfalls bei ihm fanden. Darin ein schwarzes, grobkörniges Pulver. Der Durchsuchte gab an, dass es sich dabei um Schwarzpulver handle, um Sprengstoff also. Dieses habe er aus Feuerwerkskörpern gesammelt. Was er jetzt damit vorgehabt hatte, sagte er nicht.