Abifeier 2022 : Das ist der Abitur-Jahrgang des Jahres 2022

Die Abiturienten der Gemeinsamen Oberstufe der GGS Bexbach, Neunkirchen und Schiffweiler (und was sie jetzt nach eigenen Angaben machen möchten):

Mehwish Abbas, Schiffweiler (Duales Studium BWL-Bereich), Zedan Akyol Neunkirchen, (Immobilienkaufmann); Ioana-Daria Bentea, Neunkirchen, (Orientierungsjahr, Ausbildung/Studium im Sozialen); Jana Bies, Schiffweiler, (Ausbildung zur Immobilienkauffrau); Johanna Bittner, Spiesen-Elversberg (Wirtschaftsinformatik, danach Projektmanagement); Lars Bleymehl, Schiffweiler (Studium Bauingenieurwesen); Michelle Brück, Friedrichsthal (erst jobben, dann wohl Studium Hebamme); George Byrd, Neunkirchen (Studium Musikmanagement /Musikproduzent); Aaron Conrad, Neunkirchen (Lehramt Englisch und Politik); Lauressa Demi, Bexbach (Ausbildung zur Krankenschwester); Katharina Fell, Schiffweiler (Handelsfachwirtin bei P&C, Ziel Managerin); Leo Gaal, Neunkirchen; Jennifer Hahn, Schiffweiler (Ausbildung zur Kosmetikerin); Philipp Halter, Schiffweiler (Studium Forensik in Bonn); Ward Hanna, Friedrichsthal (Zahnarzt oder Management); Larissa Harth, Neunkirchen (Duales Studium bei der ZF); Markus Haßdenteufel, Neunkirchen (Kieferorthopäde); Katharina Hemmer, Neunkirchen (Studium Medieninformatik); Julian Hoffmann, Kirkel; Elaine Holzer, Spiesen-Elversberg; Lana Jung, Neunkirchen (Psychologin); Fatima Kilinc, Neunkirchen (Steuerverwaltung); Lucy Krupop, Neunkirchen (Medizin oder Psychologie); Clara Lindemeier, Bexbach (Studium Psychologie); Borbála Magyar, Schiffweiler (Rechtsanwaltsfachangestellte, danach Jura-Studium); Jana Mergenthaler, Illingen; Maya Mirkhan, Merchweiler (Studium Kulturwissenschaften); Steven Möller, Schiffweiler (Studium Architektur); Lukas Müller, Neunkirchen (Studium Informatik); Tom Puhl, Bexbach (Minijobs zur Orientierung); Edward Reis, Neunkirchen (Musikproduzent); Maya Rstom, Ottweiler (Studium Medizin); Simon Sandmeier, St. Ingbert (Studium Biologie/Ernährungswissenschaften); Marius Schmelter, Neunkirchen; Michelle Schmidt, Neunkirchen (Grafikdesignerin/Illustratorin); Paulo Schmidt, Schiffweiler (Studium Elektromobilität in Trier); Andreas Schütz, Neunkirchen (Duales Studium Cybersecurity bei Evonik); Joanne Steuer, Spiesen-Elversberg (Richterin); Marlene Tschuncky, Neunkirchen (Studium an Finanzhochschule); Sarah Werth, Schiffweiler (Studium Architektur); Jannik Zenker, Frankfurt (Lehramt Mathe und Physik)