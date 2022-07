Unfall auf der Autobahn bei Türkismühle : Motorradfahrer wurde schwer verletzt in Klinik geflogen

Nohfelden Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag gegen 6.20 Uhr auf der Autobahn 62 in Fahrtrichtung Trier, in Höhe der Anschlussstelle Nohfelden-Türkismühle. Ein Motorradfahrer, ein 36-jähriger Soldat vom Stützpunkt Ramstein, befuhr mit seinem Kraftrad die BAB 62 aus Richtung Kaiserslautern kommend.